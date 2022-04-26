Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giyen Jackson Muleka, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İstanbul ekibine ara transfer döneminde Belçika ekibi Standard Liege'den gelen Jackson Muleka kimdir ve kaç yaşındadır? Muleka'nın satın alma opsiyonu var mı? İşte Jackson Muleka'nın yaşı, kariyeri ve istatistikleri...

Kasımpaşa 'nın Şubat 2022 ara transfer döneminde Belçika 'dan kiraladığı Jackson Muleka , performansıyla teknik heyetin takdirini topluyor. Demokratik Kongolu oyuncudan yıllar önce Serkan Reçber de bahsetmişti. Reçber'in Kasımpaşa'da görev almasıyla beraber Muleka'yı takıma getirmesi ve Afrikalı oyuncunun göz dolduran performansı her hafta çok konuşuluyor. Peki, Jackson Muleka kimdir ve kaç yaşındadır? işte detaylar...

Jackson Muleka Kimdir ve Kaç Yaşındadır?



Jackson Muleka, 4 Ekim 1999 tarihinde Demokratik Kongo'nun Lubumbashi adlı kentinde dünyaya gelmiştir. Henüz 22 yaşındaki forvetin tam adı Jackson Muleka Kyanvubu'dur. Forvet, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde performans gösterebilen Muleka, Şubat 2022'de Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kiralandı. Onun kiralanmasında da, kulübün CEO'su Serkan Reçber'in payı büyüktü.

Kasımpaşa Spor Kulübü CEO'su Serkan Reçber, bu göreve gelmeden önce bazı televizyon kanallarında spor yorumculuğu yapıyordu. Jackson Muleka'yı ilk kez dile getirmişti. Muleka ise o sırada henüz Demokratik Kongo liginde forma giyiyordu. Reçber'in anlatımından sonra Standard Liege'e transfer oldu. Reçber de, Kasımpaşa'da göreve gelir gelmez Jackson Muleka ile mutabakata vardı.

Demokratik Kongo liginin "sömürge" anlayışından ötürü hala Belçika'ya tabi olduğunu ve buradaki futbolcuların Belçika arzusunu dile getiren Serkan Reçber, benzer bir senaryonun Muleka'da da cereyan edeceğini anlatmıştı. Hakikaten, 2017 yılında TP Mazembe'de futbola başlayan Muleka, sadece 3 yıl içerisinde soluğu Standard Liege'de aldı. Liege, Afrika ekibine o dönemin parasıyla tam 2 milyon Euro ödeme yaptı. Bu para, TP Mazembe için de oldukça iddialı bir ücretti.

Lakin Belçika'da işler yolunda gitmedi. İlk senesinde Belçika ekibiyle 33 maça çıkan Kongolu forvet, 12 gol; 2 asistlik katkı sağlayınca teknik heyet yarım dönem daha verdi. 6 ayda da bu kez ilk performansını aratınca satın alma opsiyonuyla kendisine kulüp arandı.

Jackson Muleka'nın Satın Alma Opsiyonu Var Mı ve Ne Kadar?

Jackson Muleka'nın 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Serkan Reçber, Kasımpaşa'da göreve başlar başlamaz Jackson Muleka'yı yönetime sundu. İlk etapta, Umut Bozok'u 1,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla takıma kazandıran yönetim, benzer bir senaryoyu Muleka için çizdi. Böylelikle, Standard Liege; 3 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında genç oyuncuyu 6 aylığına Türkiye'ye göndermeye razı oldu. Kasımpaşa, 3 milyon Euro ödemesi halinde Jackson Muleka'nın bonservisini alabilecek.

Muleka Süper Lig İstatistikleri

Jackson Muleka, Kasımpaşa kariyerinde şimdiye dek 10 Süper Lig maçına çıkarken 11 kez gol atıp 3 kez de asist yapmasını bildi. Son olarak, Vodafone Park'ta Beşiktaş ağlarına 2 gol gönderen forvet, değerine değer katarken teknik heyetin elini de rahatlattı. Her 64 dakikada bir gol atma başarısı gösteren Muleka, bu alanda yeni bir ivme yakalarken gol krallığının da önemli adaylarından birisi oldu. Demokratik Kongolu golcü, 11 golle zirvedeki Ayoub El Kaabi'nin 4 gol uzağında.