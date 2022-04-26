Kadir Gecesi mesajları! İşte en güzel, dualı ve ayetli Kadir Gecesi mesajları

Ramazan ayının son günlerine girerken Kadir Gecesi de artık çok yaklaştı. Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi'ni bekliyor. Mübarek Kadir Gecesi öncesi en güzel ve en anlamlı Kadir Gecesi mesajları arama motorlarında araştırılıyor. Müslümanlar birbirlerine gecenin ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bildiren mesajlar yollamak istiyor. İşte en güzel ve en anlamlı 2022 Kadir Gecesi mesajları...

2022 Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek. Bu mübarek günde edilen dualar, diğer günlerde edilen dualardan çok daha önemli ve anlamlıdır. Günahlar bu gece silinir ve insanlar dua ederek istediklerinin yerine gelmesini dilerler. Biz de en güzel Kadir Gecesi mesajlarını derledik. İşte en güzel Kadir Gecesi mesajları…



EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.

Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.

Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.

Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

Kadir Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.

Kadir Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her Müminin armağanlara garkettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Hayırlı kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.

En son ve hakiki din olan İslam'ın yaşantımızdaki en önemli yönlendirici unsur olmasını, adalet ve dürüstlüğün hakim olduğu sevgi dolu mutlu günlerle birlikte temenni ve niyaz eylerim. Kadir Geceniz kutlu olsun…