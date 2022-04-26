2009 Miss Belçika güzeli ve şimdilerde Seksenler oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel pozlarıyla gündeme geliyor. Zeynep Sever Demirel son olarak spor yaptığı anları paylaştı.
Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel paylaşımlarıyla olay oldu!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel bir televizyon kanalındaki dizide rol almaya başladığı günden beri popülerliğini artırdı. Oyuncu Zeynep Sever Demirel'in sosyal medya paylaşımları da merak ediliyor. Demirel son olarak spor tarzını gösterdiği paylaşımlarıyla dikakt çekti. İşte detaylar...
Zeynep Sever şortu ve beyaz tozluklarıyla takipçilerinden tam not aldı.
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel evde amuda kalktığı anları da takipçileriyle paylaştı.