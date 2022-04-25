SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 Nisan Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 25 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 25 Nisan kim kazandı, Survivor All Star 4. dokunulmazlık oyunu galibi, Survivor 25 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor yeni bölüme ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Survivor All-Star 2022'de heyecan yine doruğa çıktı! 25 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde 4. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele ederken 4. dokunulmazlığın sahibi belli oldu. İşte Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlığı...

25 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI | HAFTANIN 4. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 88. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. 25 Nisan Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.



SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımının ada konseyinde yaptığı oylama sonucu haftanın 4. eleme adayı sdsdsd oldu. Haftanın ilk üç eleme adayı ise Gökhan, Evrim ve Barış olmuştu. Böylece Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe potaya giden isimler oldu

ÜNLÜLER

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Parviz

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa