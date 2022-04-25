Survivor All Star'da 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 25 Nisan Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 25 Nisan Pazartesi günkü 88. bölümde 4. dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 25 Nisan kim kazandı, Survivor All Star 4. dokunulmazlık oyunu galibi hangi takım oldu? sorularının cevabını arıyor. İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler...

Survivor All-Star 2022'de heyecan yine doruğa çıkacak! 25 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde 4. dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele ederken 4. dokunulmazlığın sahibi ve haftanın son eleme adayı belli olacak. İşte Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlığı...

25 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI | HAFTANIN 4. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 88. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 25 Nisan Pazartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununun televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmasının ardından kazanan takım haberimizde yer alacak.

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımının ada konseyinde yaptığı oylama sonucu haftanın 3. eleme adayı Barış oldu. Haftanın ilk iki eleme adayı ise Gökhan ile Evrim olmuştu. Böylece Gökhan, Evrim ve Barış potaya giden isimler oldu.

ÜNLÜLER

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

GÖNÜLLÜLER