Bayram tatilinin dokuz gün olup olmayacağı merak edilirken, bugün Bakanlar Kurulu'nun bir araya gelmesiyle düzenlenen Kabine Toplantısı'nda Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı gündem maddelerinden biri olacak. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek ya da farklı bir plan yapmak isteyen milyonlarca vatandaş için '2022 Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili gün olacak mı?' sorularının cevabını haberimizde...

Bayram tatilinin kaç gün olacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 'Bayram tatili 9 gün mü, bayram kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman?' sorularını arama motorunda sorgulayanlar ise bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nın kararını bekliyor. İşte Başkan Erdoğan tarafından yapılması beklenen açıklamalar ve Kabine Toplantısı'ndan gelecek bayram tatili kararına dair merak edilenler...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Bayram tatilinin dokuz gün olup olmayacağı bugün Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. 2022 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair yapılacak son dakika açıklamaları haberimizde yer alacak.

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Aynı zamanda arife günü, Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.