EKPSS 2022 SORU VE CEVAPLARI! EKPSS soru ve cevapları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınavı gerçekleştirildi. EKPSS'ye giren adaylar, sınav sonrası EKPSS 2022 soru ve cevaplarını ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, EKPSS soru ve cevapları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

EKPSS 24 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. EKPSS'nin ardından sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. EKPSS'ye giren adaylar, arama motorlarında "EKPSS soru ve cevapları açıklandı mı?", "EKPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" ve "EKPSS ne zaman açıklanacak?" sorularını aratarak EKPSS ile ilgili bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Peki, EKPSS sınav soru ve cevapları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EKPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, resmi internet sitesinden EKPSS soru ve cevaplarının yüzde 10'unun yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2022-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u açıklanmıştır. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Nisan 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

EKPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 20 Mayıs Cuma günü açıklanacak.

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