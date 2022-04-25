BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyesiyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?", "Bayram ikramiyesi ne kadar?" ve "Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?" gibi soruları aratıyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesiyle ilgili bilgiler haberimizde...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. 2018 yılından itibaren her bayram öncesi verilen bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağının yanı sıra bayram ikramiyesinin kimlere verileceği de merak konusu oldu. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İşte yanıtı...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 milyon emekli vatandaşın Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını açıkladı. 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çaluışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin, Ramazan Bayramı'nda emeklilere 1100 TL ödeneceğini açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

Bayram ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.