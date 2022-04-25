ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2022 Anneler Günü hangi güne denk geliyor? En güzel Anneler Günü resimli mesajları ve sözleri

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte Anneler Günü ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü hakkında bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Anneler Günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor? Anneler Günü ile ilgili tüm bilgilere ve en güzel Anneler Günü sözleri ve mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü'nün ne zaman kutlanacağını ve hangi güne denk geldiğini merak eden vatandaşlar, arama motorlarında "Anneler Günü ne zaman?" ve "Anneler Günü hangi güne denk geliyor?" sorularını aratıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Soruların yanıtı ve en güzel Anneler Günü mesajları haberimizde...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, mayıs ayının ikinci pazarı olan 8 Mayıs tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

- Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

- Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

- Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

- Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

- Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.