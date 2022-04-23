İletişim Başkanlığı konferans salonundaki etkinliğe, kurum personeli ile çocukları katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 23 Nisan kutlama mesajı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Çocukların sevdiği renkli macun, pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramların yapıldığı ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, 23 Nisan ve çocuk şarkıları söylendi.
Çocukların Türk bayrakları ile karşılandığı etkinlikte, TRT Çocuk tarafından hazırlanan Aslan Hürkuş Kayıp Elmas sinema gösterimi yapıldı.
Özel ışık gösterilerinin yer aldığı programda, misafir çocuklar, palyaçoyla birlikte balon yapma, yüz boyama ve dans etkinlikleriyle renkli dakikalar geçirdi.