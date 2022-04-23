Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 23 Nisan kutlama mesajı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Çocukların sevdiği renkli macun, pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramların yapıldığı ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, 23 Nisan ve çocuk şarkıları söylendi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 11:18