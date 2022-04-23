23 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU? 23 Nisan'da doğan ünlüler kimler?

23 Nisan'ın anlam ve önemine dair bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, 23 Nisan tarihinde ne yaşandığını ve hangi olayın meydana geldiğini araştırırken; arama motorlarında "23 Nisan tarihte bugün ne oldu?" sorusu aratılıyor. Peki, 23 Nisan'da tarihte bugün ne oldu? 23 Nisan'da doğan ünlüler kimler? Detaylar haberimizde...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanırken, tarihte 23 Nisan'da hangi önemli olayların yaşandığı da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları ayrıca 23 Nisan'da dünyaya gelen ünlü isimleri de araştırıyor. Kullanıcılar, arama motorlarında "23 Nisan tarihte bugün ne oldu?" ve "23 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?" gibi soruları sorgulatıyor. Peki, 23 Nisan tarihte bugün ne oldu? 23 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? İşte detaylar...

23 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1827 - William Rowan Hamilton, Işık Sistemleri Teorisi'ni hazırladı.

1906 - Rusya'da Çar II. Nikolay, "Temel Yasalar" olarak bilinen anayasayı ilan etti.

1920 - Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve ilk kez toplandı.

1923 - Lozan Barış Konferansı 23 Nisan 1923'te ikinci defa toplanarak, taraflar olan TBMM temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri aracılığıyla 24 Temmuz 1923'te sonuçlandırılmıştır.

1935 - Polonya'da anayasanın kabulü.

1945 - Doğan Kardeş dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

1948 - II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi halka açıldı.

1960 - İzmit Petrol Rafinerisi'nin temeli atıldı.

1961 - İlk TBMM binası müze haline getirildi.

1961 - Yerli yapım 27 Mayıs Treni ilk seferini yaptı.

1965 - İlk Sovyet haberleşme uydusu, Maniya-1 uzaya fırlatıldı.

1968 - ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde bir grup Vietnam Savaşı karşıtı öğrenci, yönetim binalarını ele geçirerek üniversiteyi kapattı.

1969 - Robert Kennedy'nin katili Sirhan Bişara Sirhan, ölüm cezasına çarptırıldı.

1979 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Sıkıyönetim Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Mehmet Can, "Bingöl'de okullarda İstiklal Marşı söylenmemektedir. Atatürk'ün resmi sınıflardan alınıp çamura atılmış. Öğretmen mâni olmaya kalkmış, öldürmüşler." dedi.

1979 - Türkiye'nin yedi ülke ile telefon görüşmesini sağlayacak olan uyduyla haberleşme istasyonu hizmete girdi.

1979 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, UNESCO'nun 1979 yılını "Çocuk Yılı" olarak duyurmasının ardından, TRT tarafından "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı ile ilk kez kutlandı.

1981 - Millî Güvenlik Konseyi, eski Gümrük ve Tekel Bakanlarından Tuncay Mataracı'nın Yüce Divan'da yargılanmasına karar verdi.

1982 - TRT, haftada iki gün renkli televizyon yayınına başladı.

1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 15. idamı: 1974 yılında başka biriyle evlenmek için karısını başına dört kurşun sıkarak öldüren Sabri Altay, idam edildi.

1984 - AIDS'e neden olan virüs belirlendi.

1984 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in öğretmenlere mesajı: "Çocuklarımıza; geçmişte varlığımıza göz diken ihanet ocaklarının pençesine düşenlerin başarısızlık, çaresizlik, kan ve gözyaşı ile noktalanan acı sonlarını hatırlatarak her zorluğu aşmada, çağdaş uygarlığa ulaşmada Atatürkçülükten başka çıkar yol olmadığını ... anlatınız."

1990 - Namibya; Birleşmiş Milletlerin 160., İngiliz Milletler Topluluğu'nun ise 50. üyesi oldu.

1992 - Sağlık kontrolü için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a, prostat kanseri teşhisi konuldu.

1993 - Doğu Afrika ülkesi Eritre'de, Etiyopya'dan bağımsızlık referandumu başladı.

1994 - Gagavuzya kuruldu.

1997 - Cezayir'de Ömeriye katliamı: 42 kişinin ölümü.

2001 - İntel, Pentium 4 işlemcisini piyasaya sürdü.

2003 - SARS virüsü nedeniyle Çin'de okullar iki hafta tatil edildi.

2003 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Kuzey Kıbrıs ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında serbest geçişler başladı.

2005 - Şair ve yazar Sunay Akın'ın kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi açıldı.

2006 - Merapi Yanardağı (Marapi) patladı.

23 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

1170 - Isabelle de Hainaut, Fransa Kraliçesi (ö. 1190)

1775 - Joseph Mallord William Turner, İngiliz ressam (ö. 1851)

1791 - James Buchanan, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 15. Başkanı (ö. 1868)

1804 - Marie Taglioni, İtalyan balerin (ö. 1884)

1844 - Sanford B. Dole, Hawaiili siyasetçi (ö. 1926)

1857 - Ruggero Leoncavallo, İtalyan besteci (ö. 1919)

1858 - Max Planck, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1947)

1861 - Edmund Allenby, İngiliz general (ö. 1936)

1891 - Sergei Prokofiev, Rus besteci (ö. 1953)

1895 - Yusuf Ziya Ortaç, Türk şair, yazar, edebiyat öğretmeni, yayımcı ve siyasetçi (ö. 1967)

1899 - Bertil Ohlin, İsveçli iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1979)

1899 - Vladimir Nabokov, Rus yazar (ö. 1977)

1902 - Halldor Laxness, İzlandalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1998)

1906 - Sâdi Yâver Ataman, Türk folklor ve halk müziği uzmanı ve derlemeci (ö. 1994)

1919 - Bülent Arel, Türk elektronik müziğin öncülerinden ve klasik batı müziği bestecisi (ö. 1990)

1926 - Suavi Süalp, Türk mizahçı (ö. 1981)

1927 - Ahmed Arif, Türk şair (ö. 1991)

1928 - Avni Anıl, Türk müzisyen (ö. 2008)

1928 - Shirley Temple, Amerikalı aktris (ö. 2014)

1929 - Mürüvvet Sim, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1983)

1934 - Ergun Köknar, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve gazeteci (ö. 2000)

1934 - Fikret Hakan, Türk sinema oyuncusu (ö. 2017)

1936 - Roy Orbison, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve şarkı sözü yazarı (ö. 1988)

1938 - Ali Ecder Akışık, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2010)

1939 - Lee Majors, Amerikalı sinema oyuncusu

1944 - Sandra Dee, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2005)

1945 - Alev Sezer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 1997)

1952 - Abdülkadir Budak, Türk şair

1952 - Pakize Suda, Türk oyuncu ve yazar

1954 - Fatih Erdoğan, Türk yazar

1954 - Michael Moore, İrlanda asıllı Amerikalı aktör, film yapımcısı ve yönetmen

1960 - Steve Clark, İngiliz gitarist (ö. 1991)

1960 - Zekeriya Önge, Türk asker (ö. 1980)

1966 - Michael Kraft, Alman futbolcu

1967 - Melina Kanakaredes, Amerikalı oyuncu

1970 - Egemen Bağış, Türk siyasetçi

1970 - Tayfur Havutçu, Türk futbolcu ve teknik direktör

1972 - Demet Akalın, Türk oyuncu, şarkıcı ve manken

1973 - Cem Yılmaz, Türk komedyen

1975 - Jónsi, İzlandalı şarkıcı ve gitarist

1976 - Valeska Dos Santos Menezes, Brezilyalı voleybolcu

1977 - Arash Labaf, İran kökenli İsveçli şarkıcı

1977 - John Cena, Amerikalı profesyonel güreşçi

1979 - Lauri Ylönen, Fin şarkıcı ve The Rasmus grubunun solisti

1981 - Murat Ünalmış, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1995 - Gigi Hadid, Amerikalı model ve oyuncu

1999 - Son Chae-young, Koreli sanatçı Twice grubunun ana rapçisi, söz yazarı ve bestekâr

2018 - Louis Mountbatten-Windsor, Birleşik Krallık Prensi