Ünlü müzisyen Serkan Çağrı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcılari klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı kaç yaşında ve nereli? Serkan Çağrı'nın eşi kim? Serkan Çağrı ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Elif Buse Doğan tarafından seslendirilen son günlerin en popüler şarkısı 'Samsak Döveci'ne yaptığı düet ile gündem olan ve daha sonra Elif Buse Doğan ile tartışma yaşayan Serkan Çağrı'nın özel hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Serkan Çağrı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Eşi kim? İşte Serkan Çağrı ile ilgili tüm bilgiler...

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976 tarihinde Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Türk klarnet virtüözü ve akademisyendir. 2017 yılından itibaren Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılan kabin içi müziklerin yapım ve yönetmenliğini yaptı.

Henüz 7 yaşındayken klarnet çalmaya başlayan Çağrı, 13 yaşında Erguvan Festivali kapsamında yaş ortalamasının 40 olduğu yarışmada özel ödüle layık görülerek başarısını kanıtladı.

1995'te Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na başlayan Serkan Çağrı, 1998 yılında İTÜ Devlet türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yapmıştır. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak başlayan ünlü isim, Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi ardından Bakü Müzik Akademisi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Serkan Çağrı TRT bünyesinde görev alan TV ve Radyo yapımcısı Ebru Çağrı ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

SERKAN ÇAĞRI ALBÜMLERİ

Sır - Yılı: 2016

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı: 2011

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı: 2011

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı: 2009

Âlâ. Yılı: 2008

Nefesim Yılı: 2005

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak): 1998