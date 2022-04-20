KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Kutlu Doğum Haftası mesajları

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KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN?

Peygamber Efendimizin doğumunun yer aldığı Kutlu Doğum Haftası 14-20 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir. Her yıl bu tarih aralığına denk gelen mevlid-i nebi yani kutlu doğum haftası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle belli oluyor.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLAMALARI

Hz. Peygamber'in doğum günü uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği çok yönlü etkinliklerle kutlanmaktadır. 1989 yılında "Kutlu Doğum Haftası" adıyla başlatılan ve bazan hicrî takvim bazan da milâdî takvim esas alınarak düzenlenen bu etkinlikler 2010 yılında yayımlanan bir yönetmelikle resmî bir kutlama haftası niteliği kazanmıştır.

2017 yılında çıkarılan yeni bir yönetmelikle haftanın adı "Mevlid-i Nebî Haftası" olarak, kutlama tarihleri de hicrî takvime göre rebîülevvel ayının on ikinci günü başlayacak şekilde değiştirilmiştir.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum tarihi konusunda çeşitli kaynaklar vardır. Bazı kaynaklarda 17 Haziran 569, 570, bazı kaynaklarda ise 20 Nisan 571 (Mısırlı El Feleki) yılı olarak geçse de Fil Vak'ası'nın meydana geldiği yılın 9 Rebîülevvel'i (20 Nisan 571 Pazartesi günü) olarak tespit edilmiştir.

Hz. Muhammed'in miladi takvime göre doğum günü 20 Nisan gününe denk geldiği düşünülünce Diyanet tarafından o dönem 20-26 Nisan tarihleri arası kutlu doğum haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır.

KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI

Hazret-i Ebû Bekr; "Resûlullah efendimizin doğumuna dâir yazılanların okunması için bir dirhem harcayan, Cennetle bana arkadaş olur."

İki cihân sultânının, doğduğu ay geldi yine, ilm u meârif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsün şefâat isteyen, bulsun safâ anı seven, ol sâhib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Teşrifinle müşerref eyle şu garibi, her açan gülde seni gören muzdaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi, gel sevindir, bak Yakub'a döndü gözlerim.

Hâzret-i Ömer; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet veren, İslâm'a kıymet vermiştir."

Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Hazret-i Osman; "Peygamber efendimizin mevlid-i şerîfi için bir dirhem harcayan, sanki Bedr ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevâb kazanır."

Hazret-i Ali; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip, mevlid-i şerîf okunmasına sebeb olan, dünyâdan îmânla gider" buyurmuşlardır.

Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 asırdır daim sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz seninle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdler olsun. Güllerin gülistanı gül efendim.

Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister.

Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah.

Peygamberimiz, bütün insanlığa kucak açarak, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası'nın milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, barış, sevgi, kardeşlik ve huzurlu bir gelecek için fırsat olarak değerlendirilmesini diliyor, tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.