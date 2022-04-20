Sahil Güvenlik Komutanlığı için yapılacak uzman erbaş alımı başladı. Uzman erbaş alımı için başvuru yapacak adaylar, 18 Nisan'da başlayan başvurularla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Sahil Güvenlik uzöan erbaş alımı şartları neler? Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı şartlarıyla ilgili bilgiler haberimizde...

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları 18 Nisan Pazartesi günü itibarıyla başladı. Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları 25 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Sahil Güvenlik uzman erbaş alımıyla ilgili detayları merak eden adaylar, arama motorlarında "ahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?" ve Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?" sorularını aratıyor. İşte Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusuyla ilgili tüm bilgiler ve Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı...

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı için başvurular https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurular; 18 Nisan 2022 saat 14:00'de başlayıp, 25 Nisan 2022 saat 11:00'de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)

- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)

- Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

- Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

- Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.