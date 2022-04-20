İslam aleminin önemli günlerinden olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Vatandaşlar, Mevlid Kandili ile ilgili bilgileri araştırırken; Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Mevlid Kandili tarihini duyurdu. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? 2022 Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler haberimizde...

Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. İslam dünyasının önemli günlerinden olarak kabul edilen Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği arama motorlarında araştırılıyor. 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Mevlid Kandili'nin tarihini açıkladı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek. Yılın son kandili Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra M��sır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an'da yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.