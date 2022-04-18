SİTTE-İ SEVR NE DEMEK? Sitte-i Sevr ne zaman başlayacak? Nisan ayı Öküz soğuğu Boğanın 6 günü tarihleri neler?

Nisan ayında soğuk ve yağmurlu havanın tekrar etkisini göstermesiyle birlikte Sitte-i Sevr ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Vatandaşlar, arama motorlarında Sitte-i Sevr ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr ne zaman başlayacak? Sitte-i Sevr ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nisan ayında yaşanan soğuk günler için kullanılan Sitte-i Sevr terimiyle ilgili bilgiler aratılıyor. Vatandaşlar, Sitte-i Sevr soğuklarının ne zamab başlayacağını, Öküz soğuğu (Boğanın 6 günü) tarihlerini araştırıyor. Peki, Sitte-i Sevr nedir? Ne zaman başlayacak? Nisan ayı Öküz soğuğu Boğanın 6 günü tarihleri neler? İşte detaylar...

SİTTE-İ SEVR NEDİR?

Sitte-i Sevr, nisan ayındaki soğuk havalar için kullanılan bir terimdir. Genel olarak 6 gün sürmesi nedeniyle "Boğanın 6 günü" ve "Öküz soğuğu" olarak da anılır. Türk Halk Takvimine göre, güneşin sevr yani boğa burcunda olduğu nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan 6 gün günü ifade etmek için kullanılmaktadır.

SİTTE-İ SEVR SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

'6' rakamını ifade eden 'Sitte' ile boğa burcu anlamını taşıyan 'Sevr/Sevir' kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Sitte-i Sevr soğukları 21-26 Nisan tarihlerini kapsıyor. Bu tarihlerde çeşitli rüzgar, fırtına ve hava olayları meydana gelmektedir.

Sitte-i Sevr, eski dönemlerde sıkça kullanılmıştır. Özellikle Anadolu'da yaşayan çiftçiler, "Sitte-i sevir, her saati bir devir", denizciler ise "Sitte-i sevür, kapıyı çevür" sözleriyle insanları uyarmışlardır.