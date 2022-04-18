23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da özel sektör ve kamu kuruluşları çalışacak mı?

Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birçok etkinlik düzenlenecek. Vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgileri araştırırken, 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı da sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor? Özel sektör ve kamu kuruluşları çalışacak mı? İşte tüm bilgiler...

Ülkemizin milli bayramlarından olan ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan'a sayılı günler kala arama motorlarında 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da iş yerleri açık olacak mı? İşte detaylar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizdeki her dini ve milli bayramda olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da resmi tatil olarak kabul ediliyor.

23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? ÖZEL SEKTÖR VE KAMU KURULUŞLARI ÇALIŞACAK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanmaktadır. 23 Nisan'da çalışan özel sektör kuruluşları ise çalışanlarına mesai ücreti verecek.