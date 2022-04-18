Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uzman erbaş alımıyla ilgilenen vatandaşlar, uzman erbaş alımı başvurularını araştırıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uzman erbaş alımı başvuru tarihi belli oldu. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman başlayacak? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusuyla ilgili tüm bilgilere ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılacak uzman erbaş alımının ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu olurken, uzman erbaş alımı başvuru tarihi açıklandı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusuyla ilgili tüm bilgiler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı haberimizde...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 18-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ile ilgili bilgilerin yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)

- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)

- Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

- Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

- Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.



