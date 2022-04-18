23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan'a sayılı günler kala, 22 Nisan'ın da resmi tatil olup olmadığıyla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, 22 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan Cuma günü okul var mı? 22 Nisan yarım gün tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan ve resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan ile ilgili bilgiler araştırılırken, 22 Nisan'ın da resmi tatil olup olmadığı arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, 22 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan'da okullar açık olacak mı? 22 Nisan yarım gün tatil mi? İşte tüm bilgiler...

22 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olmasına karşın 22 Nisan resmi tatil veya yarım gün olarak sayılmıyor. 22 Nisan'da okullar tatil olmayacak ve derslere devam edilecek.