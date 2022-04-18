atv ekranlarının yeni dizilerinden Hakim, 3. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Hakim dizisini bekleyen izleyiciler, arama motorlarında Hakim 3. bölümüyle ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Hakim'in 3. bölümünde neler yaşandı? Hakim'in 3. bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Hakim dizisinin 3. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz..

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir 'in oturduğu Hakim dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu Naz Çağla Irmak gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Hakim'dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosu ile atv ekranlarında izleyicilere yepyeni bir hikaye sunarken arama motorunda ' Hakim dizisi izle, Hakim canlı izle, atv Hakim dizisi izle' sorgulaması devam ediyor. Diziye dair bilgi almak isteyenler için, 18 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak Hakim dizisinin 3. dair merak edilenler haberimizde...

HAKİM DİZİSİNİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.



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