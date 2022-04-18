Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi ve heyecan dolu anlar yaşandı. İşte 18 Nisan Pazartesi akşamı Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununa dair tüm detaylar...
18 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?
18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Haftanın dokunulmazlığı oyununu kazanan takım ünlüler oldu.
18 NİSAN HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLACAK?
18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi ve ardından haftanın 4. eleme adayı Yağmur Banda oldu.