SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 18 Nİsan Survivor 4. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Peki, haftanın 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın 4. eleme adayı kim oldu? İşte 18 Nisan 2022 Survivor All Star'a dair merak edilenler...

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi ve heyecan dolu anlar yaşandı. İşte 18 Nisan Pazartesi akşamı Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununa dair tüm detaylar...

18 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?

18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Haftanın dokunulmazlığı oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

18 NİSAN HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi ve ardından haftanın 4. eleme adayı Yağmur Banda oldu.



