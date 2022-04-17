Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, arama motorlarında Kadir Gecesi ile ilgili bilgileri aratıyor. Müslümanlar, İslam dünyasının en önemli gecelerinden olan Kadir Gecesi'nin, Ramazan ayının hangi gününe denk geldiğini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? Detaylar haberimizde...

Ramazan ayı içerisinde yer alan ve İslam aleminin en önemli gecelerinden olarak kabul edilen Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler aratılıyor. Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte mübarek gecenin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi, Ramazan ayının hangi gününe denk geliyor. İşte Kadir Gecesi ile ilgili tüm bilgiler...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.