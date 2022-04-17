Corona virüsü salgınında aşılama ile birlikte vaka sayılarında ciddi oranda bir düşüş yaşandı. Bu gelişme ile birlikte maske kullanımı ile ilgili yeni kararların da alınması bekleniyor. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-22 Nisan haftasında yapılacak toplantının en önemli toplantılardan biri olduğunu ifade etti ve bu toplantıda okullarda maske kullanımı dahil birçok konunun ele alınacağını söyledi. Bunun üzerine milyonlarca vatandaş 'maske zorunluluğu kalkltı mı, maske nerelerde zorunlu, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?' sorularının cevabını arama motorunda araştırmaya başladı. İşte maske zorunluluğuna dair son dakika açıklamaları ve son gelişmeler...

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Düşen vaka sayılarıyla birlikte rahatladığımız bir döneme girdiğimizi ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları üzerine binlerce vatandaş maske zorunluluğuna dair bir gelişme olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Bu hafta toplanacak Bilim Kurulu'nun ardından maske zorunluluğuna dair de gelişmeler yaşanacağının sinyalini veren Bakan Koca, toplantının ardından açıklama yaparak son gelişmeler hakkında vatandaşlara bilgi verecek. Yapılan açıklamaların ardından, gelişmeler haberimizde yer alacak.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR İLHAN TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'e yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki hafta Bilim Kurulu sonrasında inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız." dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şu an geldiğimiz aşamada dünkü rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi herşey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün. Ramazan olayının sosyal etkinliklerinin görece daha kısıtlı olması nedeniyle sürece olumlu katkı yaptığına inanıyorum. Zira geçen sene de böyle olmuştu. Sayılar aşağı doğru gitmişti fakat bayramda bir araya gelmelerle birlikte vakalar artmıştı.

Bayram sürecinde dikkatli bir şekilde geçirirsek özellikle havalar ısınıyor, Ramazan Bayramı'nda büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz yerlerde havalandırmaya dikkat edip, kronik hasta olanların yanında kalabalık olarak bir arada olmamaya dikkat edersek yazın süreci daha da rahatlayarak atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Şunu da söylemek lazım salgın hem ülkemizde hem de dünyada devam ediyor. Şu ana kadar 97 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İnşallah tabi bundan sonra böyle bir süreç görmeyeceğiz. Böyle vakalar görmeyeceğiz fakat dikkatli bir şekilde tedbirlere olabildiğince riayet ederek yola devam edersek, aşısı eksik olan vatandaşlarımız aşılarını olurlarsa, özellikle 65 yaş üzeri kronik hasta olan vatandaşlarımız aşılarını

olmaya devam eder hatırlatma dozlarını olurlarsa inşallah çok yakın zamanda belki önümüzdeki hafta içerisinde bu rakamlar 2 binlerin altını görür. En önemlisi vefat sayımız 10'un altındaki rakamlara gelir. Rakamlar azaldıkça haliyle hepimiz öğrendik 15-20 gün sonra vefat rakamlarına da yansıyor. İnşallah yakın zamanda bu durum vefat sayılarına da yansıyacak inancındayım.

Biz de heyecanlıyız muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir."

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR İLHAN: UÇAK, TREN, OTOBÜS GİBİ YOLCULUKLARDA...

Okullarda ve toplu taşımalarda maske zorunluluğuna dair de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan toplantı öncesi yaptığı açıklamalarda son gelişmeleri şu sözlerle ifade etti:

"Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Yerli aşımız TURKOVAC'a da vatandaşların ilgisi fazla. Aşının ne kadar ilerlediği ile ilgili bir bilgilendirme söz konusu olabilir.

"BİLİM KURULU TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ OLABİLİR"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu hafta gerçekleşmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı sorusu karşısında, "Umuyorum önümüzdeki haftaki Bilim Kurulu sonrasında genelde çarşambaları oluyor inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız" diyerek açıklamada bulundu.