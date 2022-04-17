ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES soru ve cevap anahtarı

17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen ALES'in ardından sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. ALES'e giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ALES'e giren adaylar sınavla ilgili konuları araştırıyor. ALES'e giren adaylar; sınavın ne zaman açıklanacağını, sonuçların kaç yıl geçerli olacağını, soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını sorgulatıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen ALES sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES SONUÇLARI AKÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES'e giren adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar ALES puanını kullanabilmektedir.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES soru ve cevap anahtarının sınav tarihinden birkaç gün sonra yayınlanması bekleniyor. ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek.