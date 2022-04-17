Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı yapılacağına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacağının açıklanması sonrası uzman erbaşlıkla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Uzman erbaş olmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Jandarma uzman erbaş alımıyla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı şartları neler? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak. Resmi Gazete'de Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacağına ilişkin kararın açıklanması sonrası uzman erbaş alımıyla ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Şartları neler? İşte detaylar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvurular 18 Nisan'da başlayacak ve 24 Nisan Pazar saat 23.59'a kadar devam edecek Başvurular e-Devlet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek. Alım ilanına 1 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek.

📌JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevlendirilecek personeller için başvuru kılavuzu, "www.jandarma.gov.tr" ve www.jsga.edu.tr adreslerinden yayınlanacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak ve e-Devlet sistemine giriş yaparak başvurusunu tamamlayabilecek.

👉JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN