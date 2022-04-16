16 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Nisan 2022 tarihinde yapılan 162 bin 253 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.086 olarak açıklanırken; 19 kişi hayatını kaybetti, 13.561 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 19:56