Çikolata üreticisi Ferrero, Britanya'da bazı çocuklarda görülen salmonella vakası nedeniyle bir grup Kinder sürpriz çikolatasını toplama kararı aldı. Britanya'da bazı çocuklarda görülen salmonella vakalarının ardından salmonella hastalığıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Salmonella nedir? Belirtileri nelerdir? Salmonella'nın tedavisi nasıl yapılır? Salmonella hastalığıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Britanya'da bazı çocuklarda görülen salmonella vakaları sonrası salmonella hastalığıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Britanya Gıda Standartları Ajansı, salmonella salgını nedeniyle Kinder sürpriz çikolatalara ilişkin uyarıda bulunrken, çikolata üreticisi Ferrero, Britanya'da bazı çocuklarda görülen salmonella vakası nedeniyle bir grup Kinder sürpriz çikolatasını toplama kararı aldı. Peki, Salmonella nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? İşte Salmonella ile ilgili tüm bilgiler...

SALMONELLA NED��R?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

- Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

- İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

- İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

-Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir, kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

-Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir. Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

SALMONELLA TEDAVİSİ NASILDIR?

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

SALMONELLA NASIL ÖNLENİR?

Gıda kaynaklı bir hastalık olarak Salmonella'nın önlenmesi için gıdalara temas eden yüzeylerin etkin bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Derinin mikroplardan arındırılması için alkol etkili bir maddedir. Kuaterner amonyum alkolle beraber kullanılınca temizleyici etki daha uzun süreli olur. Karbondioksitle karışık alkol buharı veya sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) sağlık kurumlarında ve gıda sanayisinde yüzeylerdeki Salmonellayı yok etmek için kullanılır. Çiğ yumurta içeren gıdalar pişirilmeli veya uzun süre saklanacaklarsa dondurulmalıdır.