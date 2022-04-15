NASA'dan flaş bir açıklama geldi. Güneş fırtınası iddiası sosyal medya ve arama motorlarında gündeme adeta bomba gibi düştü. ASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş fırtınası uyarısında bulundu ve tarih verdi. Peki, Güneş fırtınası ne zaman gerçekleşecek? Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınasına dair tüm bilgiler haberimizde...

NASA'dan Güneş fırtınası açıklaması geldi. Bir uzman, Güneş fırtınasının perşembe günü Dünya'yı vuracağını açıkladı. Güneş fırtınasının iletişim araçlarını etkileyebileceği konuşuluyor. Fırtınanın etkisi olarak elektrik kesintilerinin yanı sıra GPS ve radyo kesintileri de yaşanabilir. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek?

NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş fırtınası uyarısında bulundu ve tarih verdi.

Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Skov'un açıklamaların göre Güneş fırtınası 14 Nisan'da Dünya'ya çarpacak.

Skov, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.