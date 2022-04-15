Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 15 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 15 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 15 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. Survivor'da 1. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. 15 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

15 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 15 Nisan Cuma günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı yapılan ada konseyi sonrası belli oldu. Gönüllüler takımında en çok oyu alan Evrim Keklik, eleme potasına girdi. Evrim, böylelikle yokluk adasına giden ilk isim oldu.