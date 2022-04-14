Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memuru direkt olarak ilgilendiren 15 Nisan tarihinde hesaplarına yatacak maaş bilgilerinin yer aldığı Nisan ayı e-bordroları e-devlet üzerinden yayımlandı.
SENDİKALI MEMURLARA 487 LİRA ZAM
Öte yandan geçtiğimiz Ağustos ayında hükümet ve memur sendikarları arasında yapılan toplu sözleşme anlaşması gereği sendikalı memurlara her 3 ayda bir (Ocak - Nisan - Temmuz - Ekim) 487 TL toplu sözleşme primi ödenecek. Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışan sendikalı memurların Nisan ayı maaşlarında 487 TL'lik toplu sözleşme primi ödeme kalemi yer alıyor.