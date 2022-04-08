'Sağlık Bakanlığı kura sonuçları' gündemde yerini aldı. Başvurusunu tamamlayan binlerce vatandaş kura sonuçlarını ve belli olan nihai listeyi nasıl görüntüleyebileceğini araştırmaya başladı. Birçok kadroda personel alımının gerçekleşeceği ve İŞKUR üzerinden tamamlanan başvurulara dair detaylar, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi sonuçları ve nihai liste haberimizde...

Binlerce vatandaş, Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonucu sorgulama ve nihai liste merak edilenler arasında yer alıyor. 31 Mart'ta tamamlanan başvuruların ardından, başvuru yapan binlerce vatandaş Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarını sorgulamaya devam ederken; 6-7 Nisan'da belli olan kura sonuçları haberimizde!

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2022 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 6 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da noter huzurunda yapıldı. 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından sonuçlar belli oldu.



SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlendikten sonra kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden ilan edilecek ve duyurularla ilgili herhangi bir hususta adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

👉Ebe 800 (Lisans)

👉Fizyoterapist 195 (Lisans)

👉Hemşire 4397 (Lisans)

👉Hemşire 778 (Ortaöğretim)

👉Biyolog 3 (Lisans)

👉Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans)

👉Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans)

👉Diyetisyen 170 (Lisans)



👉İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans)

👉Odyolog 26 (Lisans)

👉Perfüzyonist 7 (Lisans)

👉Psikolog 146 (Lisans)

👉Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans)

👉Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans)



👉Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans),

👉Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans)