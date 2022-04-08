SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının 8 Nisan Cuma günü oynadığı dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Survivor'ın sıkı takipçileri dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı olacak kişiyi merak ediyor. Arama motorlarında, 'Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor'da eleme adayı kim oldu?' gibi aramalarda bulunuldu. İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde....

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 23:33 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 00:46