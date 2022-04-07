Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru yapan adaylar, sınava giriş yerlerini aratıyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranına haberimizde ulaşabilirsiniz.

ALES'e girmek için başvuru yapan adayların sınava gireceği yerler araştırma konusu olmuştu. Üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında yer almak için ALES'e girecek adayların sınava yerleri belli oldu. İşte ALES sınav giriş belgesi ve ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES 17 Nisan'da gerçekleştirilecek. ALES'e girecek adaylar 7 Nisan 2022 saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınava giriş belgelerini alabilecek.

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunur. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

📌2022 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN