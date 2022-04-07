7 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Nisan 2022 tarihinde yapılan 215 bin 229 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.354 olarak açıklanırken; 36 kişi hayatını kaybetti, 10.885 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 19:26