Galatasaray'da olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi. 30 Nisan'da seçime gidecek sarı-kırmızılılarda eski başkan Ünal Aysal'ın aday olup olmayacağı merak edilirken, Ünal Aysal yaptığı açıklamayla aday olmayacağını resmen duyurdu. Peki; Ünal Aysal kimdir? Ünal Aysal kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da yapılan olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi mali olarak ibra edilse de, idari olarak ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, ilgili tüzük gereği 30 Nisan'da seçime gitme kararı aldı.

Bu gelişme sonrasında eski başkanlardan Ünal Aysal'ın yeniden aday olup olmayacağı konuşulurken, Ünal Aysal son noktayı koydu ve aday olmayacağını bizzat kendisi açıkladı. Peki Ünal Aysal kimdir? İşte detaylar...

ÜNAL AYSAL KİMDİR?

Türk iş insanı Ünal Aysal, 2 Haziran 1941 tarihinde, İstanbul'da doğdu. İstanbul Çapa İlkokulu'ndan 1952 yılında, Galatasaray Lisesi'nden ise 1960 yılında mezun olan Ünal Aysal, yüksek öğrenimin diplomasını İsviçre'deki Neuchatel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı.

Ünal Aysal, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu 1960 senesinden bu zamana hep çalışma hayatının içinde bulundu. Aysal, 2011 - 2014 senelerinde Galatasaray'a başkanlık yaptı ve sarı-kırmızılılar ile iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Ünal Aysal, birinci evliliğini Ahu Kerimoğlu ile 1970 yılında gerçekleştirdi, 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten Ceyla ve Ala Şirin adlarında iki kız çocuğu vardır. Aysal'ın ikinci evliliği 2009 yılında Fani Grammatikogiann ile gerçekleşti. Bu evlilikten Alin adında bir çocuğu bulunmaktadır.

Ünal Aysal, Forbes 2011 listesine göre Türkiye'nin en zengin 100 kişisi arasında 775 milyon dolarlık servetiyle 51. sırada bulundu.