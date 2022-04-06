6 Nisan 2022 Canlı Altın Fiyatları - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konularından olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte altındaki son durum...

💥SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI - 6 Nisan Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar....

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👉6 Nisan Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 910,25

Gram altın satış: 910,41

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.480,00

Çeyrek altın satış: 1.497,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.960,00

Yarım altın satış: 2.995,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.910,00

Tam altın satış: 5.967,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.089,00

Cumhuriyet altını satış: 6.181,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.056,00

Ata altın satış: 6.123,00

👉Altın fiyatlarına dair bu bilgiler 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 07.05 itibarıyla alınmıştır.