SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN - Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için gerçekleştireceği kura çekimiyle ilgili bilgileri merak konusu oldu. 15-21 Mart tarihleri arasında yapılan başvurular sonrası 10 bin işçiyi bünyesine alacak Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği kura çekimiyle ilgili bilgiler aratılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin işçi alımı için gerçekleştireceği kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin işçi alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden yapacakları başvuru sonrası sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi başladı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 6 Nisan Çarşamba günü saat 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ankara'da yapılacak kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

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Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.