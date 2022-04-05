Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Yaprak Dökümü'nde Sedef karakterini canlandıran Seda Demir'in hayatıyla ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Seda Demir kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Yaprak Dökümü dizisinde Sedef karakterini canlandıran Seda Demir'in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, bir dönem ekranların en çok izlenen yarışmalarından Survivor'da da yarışan Seda Demir ile ilgili bilgileri arama motorlarında sorgulatıyor. Peki, Seda Demir kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Seda Demir'in hayatına ilişkin tüm bilgiler...

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, 8 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2006 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır. Fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi bir bankanın reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Selen karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

SEDA DEMİR FİLMOGRAFİSİ

2007-2010: Yaprak Dökümü

2011: Yıldız Masalı

2013: İntikam

2014: Beyaz Karanfil

2015: Evlenmeden Olmaz