Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2022! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 206 personelin işe alınacağını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından ilanla ilgilenen adaylar, personel alımı ile ilgili bilgileri arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşrada görevlendirilmek üzere 206 personelin alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada 127 koruma ve güvenlik görevlisi, 40 arkeolog, 29 müze araştırmacısı, 6 avukat ve 4 çocuk gelişimcisi istihdam edileceği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklama sonrası ilgili işlere başvurmayı düşünen adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş ilanıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı personel alımıyla ilgili tüm bilgiler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı haberimizde...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 personel alımı başvuruları, elektronik ortamda 11-25 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Her iki ilana başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ARKEOLOG (ARK)

Arkeolog pozisyonunda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır. Arkeolog pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden/programlarından herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır.

- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adana (1), Amasya (1), Antalya (1), Artvin (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Edirne (3), Erzincan (1), Erzurum (2), Gaziantep (1), Hatay (1), Iğdır (2), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (2), Mardin (3), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Yalova (1), Yozgat (1)

MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 24 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,

- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (24): Aksaray (1), Artvin (1), Batman (1), Bitlis (1), Edirne (1), Iğdır (1), Isparta (2), Konya (1), Kütahya (1), Kahramanmaraş (1), Manisa (1), Mardin (3), Muş (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Tunceli (1), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1)

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hititoloji bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,

- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): Ankara (1), Gaziantep (1), İstanbul (1)

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-3)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,

- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Edirne (1), İstanbul (1)

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AVUKAT (AVK)

Avukat pozisyonunda 6 sözleşmeli personel alınacaktır. Avukat pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar şu şekilde:

- En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

- Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (6): Antalya (1), İstanbul (2), İzmir (2), Muğla (1)

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (ÇG)

Çocuk Gelişimcisi pozisyonunda 4 sözleşmeli personel alınacaktır. Çocuk Gelişimcisi pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): İstanbul (4)

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-1)

Bu pozisyonda 28 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,

- Erkek olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (28): Ankara (4), Bilecik (1), Bursa (1),

Çankırı (2), Çorum (1), Denizli (1), Edirne (1), Erzurum (2), Giresun (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), İzmir (3), Kırklareli (2), Konya (1), Mersin (1), Sakarya (1), Sivas (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Yalova (1)

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-2)

Bu pozisyonda 35 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 55 puan almış olmak,

- Erkek olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (35): Artvin (1), Bilecik (1), Bursa (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (3), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hakkâri (2), Isparta (2), Kars (2), Kastamonu (2), Kayseri (1), Konya (1), Mardin (2), Mersin (1), Sakarya (1), Sivas (1), Şanlıurfa (2), Tokat (1), Van (2), Yozgat (2), Zonguldak (1)

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-3)

Bu pozisyonda 49 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,

- Erkek olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü)

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (49): İstanbul (49)

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-4)

Bu pozisyonda 15 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,

- Kadın olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü)

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

- Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (15): İstanbul (15)

👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN