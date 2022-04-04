Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 İŞKUR ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ve sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı listesi

Sağlık Bakanlığı'na personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından kura çekimi ve kura çekimi sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. Klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi gibi birçok alana iş alımı yapılacağı Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ve sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı için araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açtığı kadroya girerek bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, kura çekimi sonuçları ve personel listesini sorguluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı listesi belli oldu mu? İşte yanıtı...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi Ankara'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.