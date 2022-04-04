AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2022! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar dönemi sınavları 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. AÖF sınavlarının ardından sınava giren vatandaşlar, arama motorlarında AÖF sınav sorularıyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AÖF Bahar dönemi sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından sınav soru ve cevapları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. AÖF sınavlarına giren adaylar, 3 Nisan'da sona eren sınavların ardından AÖF soru ve cevaplarını aratıyor. Sınavlar sonrası soru ve cevaplarla birlikte AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

AÖF SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav soruları ve cevapları henüz erişime açılmadı. AÖF soruları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

