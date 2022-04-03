Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneşte ortaya çıkan güçlü bir patlamayı görüntüledi. Gerçekleşen patlamanın ardından güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anı ise görenleri şaşırttı. O anlar uzay ajansının Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics) tarafından tespit edildi. Güneş’ten kaynaklanan patlamaların pek çok tehlikeye neden olabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Bu hafta başlarında Güneş'te patlayan güçlü bir Güneş patlaması, NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi), tarafından yakalandı. Patlamanın ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anı ise görenleri heyecanlandırdı. Uzay ajansının Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics) tarafından tespit edildi.

PATLAMA PEK ÇOK TEHLİKEYE NEDEN OLABİLİR

NASA bir açıklamasında, Güneş'te orta düzeyde bir patlamanın yaşandığını ve patlamanın ardından meydana gelen parlamanın, Güneş etrafında yayıldığını belirtti. Ayrıca açıklamaya göre patlama, Güneşin yapabileceği en güçlü parlama sınıfında yer alıyor.



Güneş patlamasının gücü, uzmanların sürekli olarak Güneş'ten gelen tehlike kanıtlarını izlediğini gösterir. Güneş'ten kaynaklanan patlamalar, radyo iletişimini, elektrik güç şebekelerini ve sinyalleri bozabilir. Aynı zamanda şu anda uzayda bulunan insanlar ve ekipmanlar için bir riske neden olabilir.

Şimdilik, farklı bir yöne çekilmesinden dolayı Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Bu akış, bu hafta boyunca Güneş'ten patlayan güneş fırtınaların sonucu olarak görülüyor.

GÜNEŞ'İN HAREKETLERİNİ İZLEMEK İÇİN 'UZAY ARACI FİLOSU' KULLANILIYOR

NASA, güneş patlamasının en son 31 Mart'ta yıldızımızdan ayrıldığını söyledi. Ayrıca 14.35'te zirveye ulaştı. Uzay ajansına göre parlama 'M sınıfı' bir parlama. X sınıfı olarak bilinen en yoğun alevlerin yaklaşık onda biri büyüklüğünde.

Şimdilik Güneş Dinamikleri Gözlemevi ya da SDO, yıldızı gözlemlemek için sürekli olarak Güneş'i izliyor. Bunun yanı sıra NASA ve diğer uzay ajansları Güneş'in hareketini izlemek için uzay aracı filosu kullanıyor. Bu araç, Güneş'i iyi anlamanın yanı sıra güneş havasını neden olduğu tehlikelerden korumak için Dünya'daki önlemleri bilgilendiriyor.