Şans oyunları sevenler '2 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 43 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.
2 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
15 - 44 - 72 - 75 - 80 - 88 Joker: 76 SüperStar: 40
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