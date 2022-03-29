Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 29 Mart Salı günü yayınlanacak yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı 3. dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununun yanı sıra İletişim Ödülü için de kıyasıya bir rekabete girdi ve kazanan takım Ünlüler takımı oldu.
3. VE 4. ADAYLAR BELLİ OLDU!
Survivor'da yayınlanacak olan yeni bölümde yarışmacılar eleme öncesi son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyunu Ünlüler kazanırken Gönüllüler takımından aday Yasin ve Gökhan aday oldu.
Haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde Gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.
Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları yarış biter bitmez haberimizde olacak.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.