SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Mart Survivor 3. ve 4. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 29 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde 3. dokunulmazlık oyununun sahibi merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 29 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 29 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 29 Mart Salı günü yayınlanacak yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı 3. dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununun yanı sıra İletişim Ödülü için de kıyasıya bir rekabete girdi ve kazanan takım Ünlüler takımı oldu.

3. VE 4. ADAYLAR BELLİ OLDU!



Survivor'da yayınlanacak olan yeni bölümde yarışmacılar eleme öncesi son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyunu Ünlüler kazanırken Gönüllüler takımından aday Yasin ve Gökhan aday oldu.

Haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde Gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları yarış biter bitmez haberimizde olacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.