Zodiac, 2007 ABD yapımı David Fincher'ın yönettiği gizem gerilim filmi. 1960'lı yılların sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahillerinde seri cinayetler işleyen ve kendine Zodiac takma adını koyan katili yakalama öyküsüne dayanmaktadır. Film o dönemde bir karikatürist olarak çalışan Robert Graysmith'in aynı adla yayınladığı esere dayanmaktadır.
23 Ağustos 2016'da BBC tarafından yayımlanan ''21. Yüzyılın En İyi Filmleri'' listesinde 12. sırada yer almıştır.
ZODIAC FİLMİ KONUSU
Zodiac'ın ikinci cinayeti işlemesi ile başlanan filmde aynı zamanda Graysmith San Francisco'da çalışmaya başlar. Cinayetler devam eder ancak polis herhangi bir ipucuna ulaşamamaktadır. Kurbanlar rastgele seçilmekte ve rastgele yerlerde öldürülmektedirler. Bir müddet sonra da gazetelere Zodiac imzası ile mektuplar gelmeye başlar.
Yıllar ilerledikçe cinayetler azalır ancak zaman zaman tekrar olmakta ve tek tük de mektuplar gelmektedir. Aradan geçen 10 yılı aşkın sürede katil biraz unutulur ancak Graysmith olayın üzerinde çalışmaya başlar.
ZODIAC FİLMİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
Jake Gyllenhaal - Robert Graysmith
Mark Ruffalo - Dedektif Dave Toschi
Robert Downey Jr. - Paul Avery
Anthony Edwards - Dedektif William Armstrong
John Carroll Lynch - Arthur Leigh Allen
Chloë Sevigny - Melanie
John Getz - Templeton Peck
Elias Koteas - Çavuş Jack Mulanax
Dermot Mulroney - Yüzbaşı Marty Lee
Donal Logue - Ken Narlow