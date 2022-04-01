Zodiac, 2007 ABD yapımı David Fincher'ın yönettiği gizem gerilim filmi. 1960'lı yılların sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahillerinde seri cinayetler işleyen ve kendine Zodiac takma adını koyan katili yakalama öyküsüne dayanmaktadır. Film o dönemde bir karikatürist olarak çalışan Robert Graysmith'in aynı adla yayınladığı esere dayanmaktadır.

23 Ağustos 2016'da BBC tarafından yayımlanan ''21. Yüzyılın En İyi Filmleri'' listesinde 12. sırada yer almıştır.

ZODIAC FİLMİ KONUSU

Zodiac'ın ikinci cinayeti işlemesi ile başlanan filmde aynı zamanda Graysmith San Francisco'da çalışmaya başlar. Cinayetler devam eder ancak polis herhangi bir ipucuna ulaşamamaktadır. Kurbanlar rastgele seçilmekte ve rastgele yerlerde öldürülmektedirler. Bir müddet sonra da gazetelere Zodiac imzası ile mektuplar gelmeye başlar.

Yıllar ilerledikçe cinayetler azalır ancak zaman zaman tekrar olmakta ve tek tük de mektuplar gelmektedir. Aradan geçen 10 yılı aşkın sürede katil biraz unutulur ancak Graysmith olayın üzerinde çalışmaya başlar.

ZODIAC FİLMİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal - Robert Graysmith

Mark Ruffalo - Dedektif Dave Toschi

Robert Downey Jr. - Paul Avery

Anthony Edwards - Dedektif William Armstrong

Brian Cox - Melvin Belli

John Carroll Lynch - Arthur Leigh Allen

Chloë Sevigny - Melanie

John Getz - Templeton Peck

Elias Koteas - Çavuş Jack Mulanax

Dermot Mulroney - Yüzbaşı Marty Lee

Donal Logue - Ken Narlow