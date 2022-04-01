VakıfBank'ın sporcusu ve Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Alexia Carutasu'nun Türk vatandaşlığı için yapmış olduğu başvuru onaylandı. Türk vatandaşlığına geçen 2003 doğumlu voleybolcunun adı Türkçe karakterlerle "Aleksia Karutasu" olarak değişti. Bu gelişme sonrası sporseverler Rumen voleybolcuya dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki; Alexia Carutasu kimdir? Alexia Carutasu kaç yaşında ve nereli? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Türk vatandaşlığına geçen Alexia Carutasu'nun hayatı merak ediliyor. Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak forma giyen başarılı voleybolcu VakıfBank'ın sporcusu... Sporseverler internette sıkça Alexia'nın hayatını aratıyor. İşte merak edilenler...

👉ALEXIA CARUTASU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

2003 yılında Romanya'da dünyaya gelen Alexia Carutasu'nun annesi ve babası profesyonel basketbolcuydu. 7 yaşından itibaren spora yönlendirilen genç voleybolcu, 13 yaşındayken Romanya Ulusal Ligi'nde ilk maçına çıktı. Romanya U18 Milli Takımı'ndaki performansı dikkat çeken Carutasu, VakıfBank tarafından fark edildi ve teklif yapıldı. Profesyonel voleybol kariyerine Romanya ekibi CSM Bucharest'te başlayan 2003 doğumlu genç oyuncu, Romanya Milli Takımı ile mücadele ettiği U17 Balkan Şampiyonası'nda da en iyi pasör çaprazı seçilmişti.

2020 yılında Sultanlar Ligi ekiplerinden Yeşilyurt'ta kiralık olarak forma giyen Alexia Ioana Carutasu, Yeşilyurt'un CEV Challenge Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olmuştu. Oyuncu şu anda Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak forma giyiyor.

Alexia'nın, Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı. Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan 2003 doğumlu ve 1.88 metre boyundaki pasör çaprazı, Ocak 2024'ten itibaren Türk Milli Takımı'nda da forma giyebilecek.