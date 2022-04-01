BURSA PİDE FİYATLARI 2022 - Bursa'da pide ne kadar?

BURSA PİDE FİYATLARI 2022 - Bursa'da pide ne kadar?

2022 BURSA PİDE FİYATLARI - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı araştırılmaya başlandı. Pide tüketiminin en fazla olduğu şehirlerden olan Bursa'da, Ramazan pidesinin fiyatı sorgulanmaya başlandı. Peki, Bursa'da pide fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 15:33