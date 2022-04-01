İSTANBUL PİDE FİYATLARI - 2022 İstanbul'da pide ne kadar?
2022 İSTANBUL PİDE FİYATLARI - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı araştırılmaya başlandı. Pide tüketiminin en fazla olduğu şehirlerden olan İstanbul'da, Ramazan pidesinin fiyatı sorgulanmaya başlandı. Peki, İstanbul'da pide fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 15:23 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 15:45
Mübarek Ramazan ayında bolca tüketilen pide fiyatları merak konusu oldu. Pide almak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında pide fiyatlarını araştırıyor. Peki, pide tüketiminin en fazla tüketildiği şehirlerden olan İstanbul'da pide ne kadar? İşte İstanbul pide fiyatları...
İSTANBUL PİDE FİYATLARI
330 GRAM SADE PİDE: 6 TL
330 GRAM SUSAMLI YUMURTALI PİDE: 7.5 TL
415 GRAM SADE PİDE: 7.5 TL
415 GRAM SUSAMLI YUMURTALI PİDE: 9 TL