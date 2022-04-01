İSTANBUL PİDE FİYATLARI - 2022 İstanbul'da pide ne kadar?

İSTANBUL PİDE FİYATLARI - 2022 İstanbul'da pide ne kadar?

2022 İSTANBUL PİDE FİYATLARI - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı araştırılmaya başlandı. Pide tüketiminin en fazla olduğu şehirlerden olan İstanbul'da, Ramazan pidesinin fiyatı sorgulanmaya başlandı. Peki, İstanbul'da pide fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 15:23 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 15:45