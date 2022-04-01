Galatasaray'da olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi. 30 Nisan'da seçime gidecek sarı-kırmızılılarda yeni başkan adaylarının kim olup olmayacağı merak edilirken, Eşref Hamamcıoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı. Peki; Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi adaylar netleşmeye başladı. Son seçimi az bir farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, başkanlığa adaylığını yeniden koydu. Peki Eşref Hamamcıoğlu kimdir? İşte Eşref Hamamcıoğlu hakkında bilinmeyenler...

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Galatasaray'da seçim heyecanı yeniden başladı. Sezon başında seçilen Burak Elmas yönetimi, 6 ay sonra idari yönden ibra edilmedi ve tüzük gereği 30 Nisan'da Aslan yeni başkanını seçecek. Adaylardan birisi de Eşref Hamamcıoğlu oldu.

1954 İstanbul doğumlu olan Eşref Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptı. Edindiği bilgi ve tecrübelerini değerlendirmek üzere UP Hizmet Yönetim Çözümleri Danışmanlık Şirketi'ni ve Optimal Yiyecek İçecek Çözüm Geliştirme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ni hayata geçirdi.

Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış olup, 2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yapmıştır.