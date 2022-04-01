ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ALES tarihleri! ÖSYM açıkladı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan 2022 ALES/1 için başvurusunu tamamlayamayan adaylar artık sınav gününü heyecanla bekliyor. Arama motorlarında, 'ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ALES tarihleri açıklandı mı?' gibi araştırmalarda bulunuluyor. İşte ALES ile ilgili detaylar...

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan 2022 ALES/1 için başvurusunu tamamlayamayan adaylar artık sınav gününü bekliyor. Peki, merakla araştırılan ALES 1 ne zaman ve hangi gün yapılacak?

ALES NE ZAMAN?

ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınav giriş belgesi ise henüz yayınlanmadı...



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ALES 1 sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

2022-ALES/2 NE ZAMAN?



SINAV TARİHİ: 21.08.2022



BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022



SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

2022-ALES/3 NE ZAMAN?



SINAV TARİHİ: 20.11.2022



BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022



SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022